Il report di Legambiente. Rifiuti e fotovoltaico,. Reggio al top in Italia

L’impianto fotovoltaico dell’ex cava Spalletti di Montecchio e l’impianto dei trattamenti dei rifiuti di Novellara fanno parte delle 30 storie ‘virtuose’ sulla sostenibilità ambientale censiti e prese ad esempio da Legambiente. L’associazione ambientalista li ha individuati tramite un tour itinerante, partito 20 mesi fa, nell’ambito della campagna nazionale ‘I cantieri della transizione ecologica’. "Storie che – spiega l’associazione ambientalista – arrivano dal Nord al Sud e dalle Isole della Penisola e che dimostrano con concretezza la forza della transizione ecologica in diversi ambiti: rivoluzione energetica, adattamento alla crisi climatica, agroecologia, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e tanto altro".

Legambiente ha inoltre presentato la ‘Bussola per la competitività’ dell’economia italiana: una ricetta per innovare produzioni e prodotti, decarbonizzare l’economia italiana per moltiplicare i posti di lavoro e competere sui mercati internazionali. "La ricetta vincente per accelerare in Italia la transizione ecologica".

L’Emilia Romagna è la regione che registra l’incidenza più elevata di ’green jobs‘, con il 15% e la provincia di Reggio Emilia è presente con due storie di cantieri virtuosi, così come Bologna, mentre Modena ne ha uno. Il più grande parco fotovoltaico dell’Emilia-Romagna sta sorgendo a Montecchio Emilia, nell’area della ex Cava Spalletti. L’azienda SENS Srl ha avviato, nell’estate 2022, i lavori della prima parte dell’impianto, il ‘Partitore 1’. Mentre è in fase di progettazione l’installazione di ulteriori 30mila pannelli del ‘Partitore 2’. Oltre a questa seconda area, destinata quindi all’agrivoltaico, una parte della cava dismessa sarà completamente rinaturalizzata con la realizzazione di un’area boschiva e lacustre e la piantumazione di migliaia di piante abbatterà così le emissioni di CO2.

L’altro esempio di ottima rivoluzione energetiva riguarda l’impianto dei trattamenti dei rifiuti di Novellara, gestito da alcuni anni dalla ditta S.A.B.A.R. spa che, oltre a trattare i rifiuti degli otto comuni del distretto, si occupa di avviare a recupero carta, cartone, vetro, plastica, verde urbano e tante altre tipologie di rifiuti prodotti da cittadini e aziende della massa Lombardia ed emiliano-romagnole. Il terzo impianto fotovoltaico è stato costruito sulla discarica ormai chiusa e si va ad aggiungere ad altri 2 impianti da 1 MWp installati nel 2011. Da gennaio 2023, inoltre, è stato inserito nella sede principale di SABAR un nuovo impianto di trattamento del percolato che si genera in discarica e, attraverso l’osmosi inversa a membrane piane, da 15mila m3/anno di percolato si ottengono 10mila m3/anno di acqua pulita da restituire all’agricoltura e si evita di trasportare il percolato su mezzi per destinarlo nei depuratori.

"I 30 cantieri della transizione ecologica che abbiamo visitato sono la rappresentazione plastica di una parte di quell’Italia che viaggia a velocità sostenuta lungo la strada dell’innovazione e della competitività. Storie che – sostiene Legambiente – vale la pena replicare".