Il reportage del Pd: "Stato pietoso delle ciclabili". Ma i cittadini: "Così anche quando governavate voi"

Con un mini reportage fotografico, il circolo Pd di Bagnolo evidenzia la situazione di alcune piste ciclopedonali del paese, evidenziando condizioni non proprio ottimali. "È sotto gli occhi di tutti lo stato pietoso delle ciclabili (se così si possono chiamare) del nostro amato paese. Buche, spaccature, radici che alzano l’asfalto si sommano a interi tratti di strade di Bagnolo – dicono dal Pd locale – in cui la mobilità in bici è semplicemente impossibile. Specialmente per bambini e anziani. Nel lungo tratto di via Roma dal centro della piazza e tutta via provinciale sud, le ciclabili non esistono e chi vuole muoversi in bicicletta deve fare slalom e trampolini su e giù da marciapiedi alti e sconnessi. Nel lungo e nuovo percorso ciclabile di via Beviera (mai completato) la ciclabile è ridotta a una sottile fetta di asfalto ormai completamente coperta dell’erba. È così assurdo pensare ad una mobilità diversa con nuove ciclabili e alla gestione e tutela delle poche già esistenti?".

Ma nel dibattito, ampliato pure sui social, non mancano le risposte: "Le condizioni delle piste sono esattamente uguali a quando amministrava il centrosinistra a Bagnolo", la risposta di un cittadino, che considerano "da bar" le polemiche politiche di questi giorni. Anche a Bagnolo la campagna elettorale sembra ormai essere iniziata.