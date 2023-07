Il restauro riscoprirà ambienti dimenticati

E’ in corso un’opera di profonda ristrutturazione per lo storico palazzo Bentivoglio di Gualtieri. E’ infatti aperto il cantiere per riparazione, manutenzione e restauro dell’edificio, per un intervento finanziato con risorse pubbliche per quasi 2,5 milioni di euro. Entro la fine del 2024 si prevede che l’intero palazzo venga restituito alla comunità con gli ambienti riportati alla loro maestosità, compresi ampi spazi che da decenni non vengono utilizzati, ai piani alti dell’immobile.

"Le principali lavorazioni previste – conferma il sindaco Renzo Bergamini – sono il ripasso della copertura, un impianto di climatizzazione al piano nobile, oltre che alla grande Sala dei Giganti, che attualmente è priva di riscaldamento. Viene completamente rialzato il pavimento, consentendo il passaggio degli impianti. Inoltre verranno innalzati l’ascensore e la scala fin sopra al piano nobile, con realizzazione di servizi igienici accessibili anche ai disabili".

Tra i locali da ristrutturare figurano pure le stanze dei camini, in passato abitate da famiglie povere del paese. Dunque, oltre alle sale e agli spazi già da tempi fruibili al pubblico, alla fine dei lavori lo storico palazzo dei Bentivoglio permetterà di estendere l’area destinata a servizi, sale, aree per mostre ed iniziative varie. L’attuale locale caldaia sarà usato per creare una nuova scala di emergenza. E non è finita qui:

"Al termine di una profonda fase di ristrutturazione dell’immobile – spiega il sindaco di Gualtieri – si prevede anche il restauro degli affreschi che si trovano sulle pareti del Salone dei Giganti, che narrano scene della Gerusalemme Liberata, restituendo visibilità a questi capolavori".

Questo permetterà di valorizzare ulteriormente il grande salone di palazzo Bentivoglio, spesso utilizzato per esposizioni di alto livello. Si sta lavorando pure alla copertura dell’edificio, anche per eliminare infiltrazioni d’acqua.

Antonio Lecci