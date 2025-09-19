Il Resto del Carlino a Reggio Emilia. Duecento persone per la festa: "Da sempre punto di riferimento"

Oltre duecento persone per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino a Reggio Emilia. La Sala degli Specchi del Teatro Valli era folta di persone, dai rappresentanti delle istituzioni ai cittadini, passando per le personalità che hanno lasciato e stanno lasciando il segno nella storia del territorio. Un successo anche online con oltre diecimila persone collegate in streaming all’evento. Per festeggiare l’importante anniversario sul palco si sono alternati diversi ospiti che hanno attraversato pagine di giornale storiche, imprese sportive, sfide politiche, eccellenze culturali ed enogastronomiche.

Ecco quindi l’attore Andrea Gherpelli che ha dato vita, martedì sera, a un racconto del Carnevale di Correggio di Pier Vittorio Tondelli, articolo che venne pubblicato proprio sulle pagine del Carlino il 20 febbraio del 1980. E poi Beppe Carletti, frontman dei Nomadi, che ha ricordato gli anni ruggenti con Francesco Guccini e con l’altro fondatore della band, Augusto Daolio. Presente anche il direttore della Fondazione I Teatri, Paolo Cantù, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e il sindaco Marco Massari: "L’informazione locale e il Carlino sono un punto di riferimento, sia per me che per i cittadini", ha detto quest’ultimo.

Spazio allo sport con l’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, che ha ricordato le sue origini da una famiglia di edicolanti. E poi sul palco ecco Marco Sambugaro e Michele Vitali, rispettivamente generale manager e capitano della Pallacanestro Reggiana. Poi Giuliano Razzoli, ex sciatore olimpico e medaglia d’oro nel 2010 ai Giochi Invernali di Vancouver, in Canada, e oggi presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Una passione e un impegno per i prodotti locali condiviso con Alessandro Medici, direttore marketing della cantina Medici Ermete.

Momenti importanti anche quelli narrati da Max Collini, voce degli Offlaga Disco Pax, e da Giuseppe Camuncoli e Jessica Ferreri, direttori della rinomata Scuola Internazionale di Comics. Spazio inoltre ai riconoscimenti per gli storici collaboratori e per i volti che hanno fatto la storia del fascicolo del Carlino di Reggio Emilia, come Lisa Bellocchi, figlia del fondatore locale Ugo, omaggiata con il ’Carlino d’Oro’. Un premio che è spettato anche a Settimo Baisi, ancora con penna e computer in mano a 94 anni, oltre ai fotografi Marco Moratti e Stefano Rossi, per 40 anni impegnati a immortalare quanto è successo nella provincia di Reggio Emilia. Sul palco, oltre al vicedirettore Valerio Baroncini, i volti della redazione di oggi, ovvero la capocronista Benedetta Salsi, il vice Paolo Rosato e i redattori Andrea Ligabue e Giulia Beneventi.