Il ricordo del sacerdote Simonazzi: "Il Papa in sintonia coi più deboli. Voleva una Chiesa missionaria"

"Il suo legame con il Signore era fortissimo, era la fonte del suo ministero. Da questa connessione profonda con Gesù si possono trarre insegnamenti fondamentali, che Papa Francesco ha desiderato trasmettere alla Chiesa". È con queste parole che Don Daniele Simonazzi, cappellano dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, ha voluto riassumere la figura del Santo Padre dopo la sua scomparsa. "In lui non c’era separazione tra il Vangelo annunciato e la vita vissuta".

Per Don Daniele, che negli anni ha accompagnato diversi ex detenuti, ex prostitute e trans da Papa Francesco (l’abbraccio storico nel 2016), la cifra spirituale e pastorale del pontefice si può racchiudere in tre parole: pace, poveri, povertà.

"La pace è stata sempre una colonna portante di tutti i suoi discorsi, ma non una pace astratta: era la pace che nasceva dal dolore delle vittime, da chi aveva meno degli altri. E poi i poveri: lui ha fatto questa scelta di campo, ha voluto una Chiesa che partisse dagli ultimi. Infine, la povertà intesa come stile evangelico della Chiesa stessa: una povertà che purifica, che libera, che rende credibili".

Di quei momenti vissuti accanto al Papa, il sacerdote ricorda nitidamente l’emozione provata in Vaticano: "La cosa che più mi ha colpito è stata la sua capacità di entrare in sintonia con la povera gente prima ancora che con i potenti. Aveva una profonda empatia. Sembrava davvero condividere, nel cuore e nella carne, la sofferenza dei più deboli. Quando ho portato con me alcuni ex carcerati, persone che nella vita hanno fatto scelte difficili ma che hanno saputo ricostruirsi, ricordo che durante l’incontro non riuscivano a trattenere le lacrime. Il loro era un silenzio carico di commozione. Quel giorno hanno sentito che la misericordia di Dio era concreta, che non era solo una parola pronunciata nei libri, ma una carezza ricevuta attraverso il sorriso del Papa".

A testimoniare il magistero di Francesco, secondo Don Daniele, restano parole e gesti che oggi risuonano come un testamento spirituale: "Penso all’enciclica ’Evangelii Gaudium’, con cui ci ha ricordato che l’annuncio del Vangelo non può essere freddo, stanco, burocratico".

Un’opera, quella promulgata da Bergoglio nel 2013, che per il sacerdote ha messo le basi per una Chiesa decisamente missionaria, con le porte aperte, che ha saputo annunciare a tutti la gioia del Vangelo.

