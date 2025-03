Il ricordo della strage di Cervarolo

Eccidio di Cervarolo e martiri della battaglia di Cerrè Sologno, due eventi drammatici della guerra di Liberazione di cui il Comune di Villa Minozzo celebra domenica l’81esimo anniversario. Mai come in questi giorni il ricordo di quei drammatici giorni si fa presente: "I venti di guerra tornano a minacciare l’Europa, solo il dialogo e la volontà di costruire ponti di pace possono impedire che simili orrori si ripetano". Così il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi, che aggiunge: "L’eccidio di Cervarolo è il ricordo indelebile di ventiquattro uomini massacrati dai nazisti nell’aia del paese, tra cui il parroco Giovanni Battista Pigozzi, che non si piegò alla volontà degli invasori e preferì morire piuttosto che disattendere ai doveri civili e cristiani della coscienza".

La commemorazione si terrà domenica mattina alla presenza del sindaco di Reggio, Marco Massari, nella storica aia di Cervarolo dove il 20 marzo del 1944, i militari tedeschi ammassarono e uccisero tutti gli uomini del paese. Nel pomeriggio analoga celebrazione per ricordare i morti della battaglia di Cerrè Sologno di 5 giorni prima e conclusa con la vittoria dei partigiani, con gravi perdite da entrambi gli schieramenti. Il programma delle celebrazioni prevede il ritrovo domenica alle ore 10 nel piazzale della strada provinciale al bivio di Cervarolo da cui si formerà il corteo per il luogo della strage dove, alle ore 10.15 sarà celebrata la messa con la benedizione al complesso monumentale dedicato alle vittime, composto da tre lapidi e un altare votivo, con la deposizione di una corona di fiori. Seguirà il saluto del sindaco di Villa Minozzo, anche in veste di presidente provinciale dell’associazione partigiana Alpi-Apc, l’orazione ufficiale a cura del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari e la rievocazione dei tragici fatti di 81 anni fa sarà fatta degli studenti dell’Istituto comprensivo di Villa Minozzo. Fra i 17 civili trucidati anche gli 84enni, oltre al parroco che si era rifiutato di firmare un documento in cui avrebbe dovuto dichiarare che gli arrestati ‘erano tutti partigiani’, vi era pure un paralitico. Secondo appuntamento alle 15.30 a Cerrè Sologno, poi in corteo si raggiungerà il monumento ai caduti dove interverrà Enrico Bini, già sindaco di Castelnovo Monti, per un ricordo a nome delle associazioni partigiane. Entrambe le manifestazioni saranno accompagnate dalle note del corpo bandistico di Villa Minozzo.

Settimo Baisi