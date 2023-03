Il ricordo delle vittime a 10 anni dal dramma

Autorità locali e un gruppo di cittadini hanno ricordato la tragedia del mercato a Guastalla, avvenuta dieci anni fa, in piazza della Repubblica, in centro storico, provocata dall’esplosione delle bombole di gas di una rosticceria ambulante gestita da Francesco Mango, condannato per quell’episodio, il quale in un istante perse moglie, figlia e cognata. Teresa, Rossana e Bianca Maria sono state ricordate ieri mattina con una cerimonia alla presenza delle autorità civili, dai vertici locali di polizia stradale, locale, carabinieri, vigili del fuoco con il comandante provinciale, oltre a un gruppo di cittadini, tra i quali Giorgio Benaglia, all’epoca sindaco.

Nel suo intervento, l’attuale primo cittadino, Camilla Verona, ha ricordato la figura delle tre vittime, ma ha voluto anche sottolineare l’impegno che quel giorno dimostrarono vigili del fuoco e forze dell’ordine. Monsignor Francesco Marmiroli ha invitato a pregare per Teresa, Rossana e Bianca Maria, impartendo la benedizione alla targa che ricorda quel dramma di dieci anni fa. La Croce rossa ha partecipato al ricordo con una composizione di mimose deposta accanto alla targa.

Antonio Lecci