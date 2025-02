Il ricordo di Amedeo Domenichini

La comunità di Cortogno ricorda Amedeo Domenichini, scomparso recentemente all’età di 94 anni. "Amedeo – dicono gli amici di Cortogno – è stato l’ultimo contoterzista ad aver esercitato in passato il lavoro di trebbiatura del frumento spostandosi nelle zone di Pecorile, Vezzano, La Vecchia, Paullo, Cortogno, Leguigno. Partiva da Rivalta e da azienda ad azienda contadina si portava nelle aie dei contadini per trebbiare il loro frumento raccolto e mietuto a mano. Alla trebbiatura del grano di borgata in borgata partecipavano i contadini del luogo. Al termine dalla trebbiatura, seguiva il pranzo o una cena sociale aperta a tutti". Abitava in località Braglio di Cortogno. Gli amici ricordano Amedeo come "una figura della nostra agricoltura degli anni ‘50: partiva con la sua macchina a trebbiare alle case al momento della maturazione del frumento".