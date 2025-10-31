Il ricordo di Domenico Conti: "Era l’anima del castello"

Si terranno stamattina i funerali di Domenico Conti, "anima" del Castello di Canossa, vittima a 86 anni di un infortunio agricolo - è precipitato con il trattore in una scapata - avvenuto mercoledì pomeriggio nel suo podere ai piedi della rupe matildica. La messa sarà celebrata alle ore 11.15 nella chiesa di Grassano, poi la salma sarà tumulata nel cimitero vicino al "suo" castello. Il sindaco Luca Bolondi ha voluto ricordarlo con parole di profonda gratitudine: "Una vita dedicata alla famiglia e alla comunità. La perdita di Domenico lascia un vuoto immenso nei cuori della figlia, di sua moglie Luisa e dell’intera comunità di Canossa". Era una delle persone più note del borgo: "Da lui quasi tutti noi abbiamo acquistato almeno un souvenir nel suo negozio folcloristico, gestito insieme alla moglie proprio sotto al Castello, fino al momento della pensione". Conti era conosciuto per la sua gentilezza e il suo instancabile impegno, figura di riferimento per residenti e visitatori.

"Il suo cuore –-scrive ancora Bolondi - era completamente dedicato al suo piccolo-enorme gioiello, il borgo di Canossa. La sistemazione della borgata, la cura e l’attenzione nel segnalare ogni problematica erano per lui un dovere naturale: voleva custodire Canossa, vetrina per tutti i visitatori in arrivo da diversi Paesi per conoscere la nostra storia millenaria". Chiunque sia salito alla rupe matildica lo ha incontrato almeno una volta: il sorriso, la parola gentile, il saluto di benvenuto facevano parte della sua quotidianità. Il suo ricordo resterà vivo anche per l’impegno nella cura del cimitero dove oggi sarà sepolto, e della Chiesa del borgo, oltre che per la dedizione con cui contribuiva all’organizzazione della sagra di San Biagio, momento caro a tutta la comunità. "Domenico – conclude Bolondi – sarà ricordato come un pilastro della comunità. La sua persona era un punto di riferimento per tanti e un amico sempre pronto ad ascoltare e ad aiutare". L’Amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia Conti in questo momento di profondo dolore, condividendo con affetto e riconoscenza il lutto per una perdita che segna l’intera comunità.

Francesca Chilloni