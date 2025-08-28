Il ricordo di Giorgia mette le ali alla solidarietà

Il ricordo di Giorgia Basinghi, la giovane madre scomparsa a soli 24 anni, diffonde amore e solidarietà concreta. Il prossimo 21 settembre a Toano prenderà vita la prima edizione di "Gio – Sempre e per sempre". Una camminata non competitiva nata tra gli amici per ricordare l’amica.

L’idea, in realtà, era stata proprio di Giorgia che, qualche mese prima della sua scomparsa, avvenuta il 23 marzo 2025, aveva parlato ai familiari del desiderio di organizzare una camminata ispirata a una manifestazione americana, la Sarcoma Race, con l’intento di raccogliere fondi per ricerca contro la malattia. Dopo la sua morte, quelle parole sono tornate con forza alla mente del marito Roberto e dei suoi genitori, Stefania e Wainer. Insieme agli amici più cari hanno deciso di non lasciarle cadere nel vuoto. "Era una delle poche cose che potevamo ancora fare per lei", raccontano. Così è nata questa iniziativa, che ha subito trovato sostegno non solo nella comunità toanese, ma anche nel mondo della medicina e della ricerca contro il cancro, con la partecipazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e di diversi professionisti che hanno seguito Giorgia Basinghi nel suo doloroso percorso, affrontato con grande dignità e coraggio.

La giornata inizierà alle ore 8.30 con il ritrovo e la partenza dalla sede della Pro Loco di Toano. Sono previsti due percorsi: l’Escursione Gio, di 11,9 chilometri con 460 metri di dislivello, e una passeggiata facile adatta a tutti, pensata per chi desidera partecipare in maniera più leggera. Entrambi i tracciati saranno accompagnati da guide professionali.

A mezzogiorno e mezza, al termine della camminata, sono previsti gli interventi delle dottoresse Ivana Algeri, Valentina Zanolli, Eleonora Molinaro e Valentina Chiappa, che porteranno la loro testimonianza e il loro contributo scientifico. Infine, alle ore 13, ci sarà un momento conviviale con un rinfresco presso la sede della Pro Loco, un modo per stare insieme all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. La partecipazione prevede un contributo minimo di 10 euro, che sarà devoluto alla Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione, entro il 10 settembre, tramite il modulo online o contattando i numeri 333 3307201 (Wainer) e 338 8218454 (Roberto). Si consigliano scarpe da trekking, bastoncini e una borraccia d’acqua. L’iniziativa si svolgerà in qualsiasi condizioni di tempo, nessun rinvio.

"Per me – spiega il marito Roberto – è un modo per sentirmi ancora vicino a lei. E credo che lo sia anche per tutti quelli che le hanno voluto bene. Questa camminata è il nostro abbraccio a Giorgia, ed è qualcosa che non vogliamo fermare qui: abbiamo aperto un’associazione di famiglia, con l’intenzione di ripetere l’evento ogni anno".

Settimo Baisi