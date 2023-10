Il ricordo per la dottoressa. Lauretta Chieli

Ausl in lutto per la morte della dottoressa Lauretta Chieli all’età di 72 anni. Fino al 2008 aveva prestato servizio come dirigente amministrativo nel dipartimento cure primarie. "Nel lungo percorso professionale, la dottoressa Chieli – recita una nota di condoglianze dell’Ausl – si era distinta per la particolare dedizione al lavoro e la competenza, qualità che si affiancavano a doti di umanità ed empatia per le quali il suo ricordo rimane vivo in chi ha potuto conoscerla".