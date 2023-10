Il rientro dalla discoteca. Le ipotesi sulla dinamica

Vent’anni, una serata con gli amici in discoteca e il rientro all’alba, tutti insieme nella stessa auto. Poi, in una frazione di secondo, per due famiglie reggiane il mondo si trasforma in un inferno di dolore.

Lo schianto tra l’auto che stava guidando e lo scooter di Emanuele Iori ha tolto la vita in un attimo al 42enne, sposato e padre di due figli di 18 e 10 anni. Sul come e il perché questo sia avvenuto sta indagando la Procura: dalle prime indiscrezioni, non confermate ufficialmente, pare che J. A. fosse sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Ora si trova in carcere.

In quel momento stava rientrando a casa, a Rivalta, e da lì invece sono partiti i suoi genitori per raggiungerlo. Non appena il suono del telefono ha rotto il silenzio e la quiete di quello che sembrava un sabato mattina qualunque, la madre e il padre del ventenne si sono catapultati in via Tassoni, dov’è avvenuta la tragedia. A pochi metri dal ponte, l’auto guidata da loro figlio era integra solo per metà, tutta la parte anteriore era distrutta e in parte bruciata, dopo che il mezzo ha preso fuoco in conseguenza della collisione.

A bordo con lui c’erano altri tre ragazzi, suoi amici. Arrivavano da una serata all’Italghisa, dove la serata Fuori Corso dedicata agli studenti universitari ha inaugurato venerdì sera la sua stagione 202324. Un momento di gioia, rincorrendo gli ultimi scampoli di libertà prima del ritorno all’inverno e agli impegni di sempre. Ora i ragazzi, assieme ad altri conducenti di mezzi che transitavano in via Tassoni, rientrano tra i testimoni di questa terribile tragedia.

