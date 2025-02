Il rifiuto di oltre cento professionisti: "Non saremo noi a tagliare le piante"

Non si è fatta attendere la replica del Collettivo Ecosistemico Reggiano, una delle varie associazioni a difesa del bosco di Ospizio, in risposta all’annuncio di Conad di voler realizzare un supermercato nell’area ove troveranno spazio nuovi servizi pubblici, tra cui la Casa della comunità e la sede della biblioteca. Alcuni affiliati all’associazione hanno dato vita ad una iniziativa pacifica di protesta per ’disertare’ i lavori previsti nel polmone verde urbano, instaurando una rete di ’no’ ad eventuali chiamate a lavorare.

Nella nota diffusa sui social dall’associazione, infatti, si legge: "Il presente appello è rivolto a colleghi, aziende di giardinaggio ed arboricoltura, a cui potrebbe essere richiesto di demolire l’ecosistema di Bosco Ospizio a colpi di trincia, diserbante, decespugliatore e motosega. La narrazione che vuole raccontare solo di degrado, erbacce, ratti e delinquenza è stata ampiamente smentita, eppure, se si troverà anche una sola azienda disposta ad abbattere alberi e arbusti, l’avrà vinta chi ha ideato quel progetto e a perdere saremo tutti, umani, animali e vegetali. Si è taciuto, per convenienza, davanti ai piccoli quotidiani disastri, per timore di non lavorare più, dietro una sorta di velato ricatto: ’se non lo fai tu, mi rivolgerò ad un altro’: che ’l’altro’, diventi dunque irreperibile. È arrivato il momento di incrociare le braccia, e le motoseghe, a salvaguardia del nostro più grande alleato: l’ambiente".

Ad oggi l’iniziativa è stata sottoscritta da 108 tra titolari e dipendenti di imprese di arboricoltura, di giardinaggio, Etw, Supervisor European arboricoltural council, VetCert, periti agrari, agronomi ed agrotecnici.

Cesare Corbelli