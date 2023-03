Il rilancio del passito di Fogarina

GUALTIERI

Lo storico vitigno della Fogarina, celebrato da una nota canzone, è originario di Gualtieri, precisamente della golena del Po, scoperto oltre cento anni fa quasi per caso. Ora si punta al rilancio di un prodotto di qualità, il vino o il passito di Fogarina, attraverso un’azione che coinvolge la Cantina sociale e il Comune di Gualtieri, valorizzando un prodotto destinato a essere evidenziato pure alla fiera veronese del Vinitaly, a inizio aprile. Intanto, proprio per illustrare qualità e pregi del vitigno, l’altra sera a palazzo Bentivoglio esperti e operatori del settore si sono ritrovati con le autorità locali guidate dal sindaco Renzo Bergamini per conoscere meglio storia e qualità di questo prodotto. Presente pure Luigi Bellaria, sindaco di Cadelbosco Sopra oltre che presidente della Cantina sociale di Gualtieri.