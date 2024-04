Il ’rilancio’ di Casa Bettola: "Il Comune riconosca il nostro valore sociale"

Un "rilancio" di quello che c’è da fare, e non un mero bilancio, di cinque anni di attività sotto i crismi della legalità, dopo un decennio di occupazione. Alla vigilia della scadenza della convenzione con la Provincia, a fine mese, il collettivo "Casa Bettola" ha fatto una sintesi, nel cortile dell’ex casa cantoniera, dei percorsi portati avanti nell’ultimo lustro. Con uno sguardo all’imminente scadenza, riassunto nel concetto: "Tornare nella precarietà dell’occupazione o restare nella stabilità di una convenzione?". Il tema verrà sottoposto a dibattito con attivisti e sostenitori, ma all’interno di un’idea che uno dei referenti storici del fu centro sociale, e ora ’Comitato per l’uso civico di Casa Bettola’, Davide Davoli, così illustra: "L’accordo in scadenza con la Provincia prevedeva che noi potessimo utilizzare l’edificio in cambio dell’esecuzione di una serie di lavori di ristrutturazione che in questi cinque anni abbiamo portato avanti; ma quello che vorremmo ora è avere un riconoscimento della nostra opera come funzione sociale, che all’uso civico di uno stabile fosse dato valore istituzionale in termini sociali più che economici. Ma questo – aggiunge Davoli – la Provincia non ha le competenze normative per farlo anche se è dispostissima, e abbiamo già avuto incontri in merito, a rinnovare la convenzione, e l’uso gratuito, purché presentiamo un nuovo piano di lavori. Ma noi vorremmo che si desse valenza ufficiale alla nostra funzione sociale, non riferimenti economici. Non chiediamo denaro né aiuti particolari". Chi potrebbe dare udienza alle istanze di Casa Bettola? Davoli e i maggiorenti del Comitato, la risposta ce l’hanno: "Il Comune può farlo. È una realtà normativa presente già per strutture simili alla nostra, a Bari e Napoli, vorremmo che la futura Amministrazione avesse a cuore anche a livello politico la tutela di quello che è un bene sociale come Casa Bettola, per questo abbiamo informalmente chiesto al candidato del centrosinistra, Marco Massari, di venire alla presentazione del nostro Rilancio". Il ’civico’ d’area Pd non è passato, ma sarà la folta rappresentanza di esponenti di Sinistra in Comune convenuta a Casa Bettola a riferirglielo. I concetti espressi da Davoli sono stati ripresi anche dagli altri attivisti di lunga data, come Mario Lanzafame, che ha ricordato come "Casa Bettola sia una vera e propria rete di welfare che va oltre il quartiere", mentre Sergio Armini, nell’introdurre l’incontro, ha sottolineato: "Pubblichiamo un Rilancio e non un Bilancio perché vogliamo andare oltre la burocrazia". Riguardo ai numeri: Casa Bettola ha svolto attività di doposcuola a beneficio di 15 famiglie e sostenuto attraverso il progetto Spesa Solidale circa una settantina di nuclei in difficoltà. Lo sportello sindacale, gestito da Adl Cobas, ha superato i 300 appuntamenti. Quasi ogni settimana è stato poi possibile allestire, in collaborazione con alcuni produttori locali, il mercato Bio Bettola. Proseguono poi le attività dell’edicola volante ’Sciame’, del coro ’Amata Rossa’, del laboratorio di percussioni e della Biblioteca Comune.