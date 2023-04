Il rilancio passa da un nuovo stabilimento "Assumeremo circa 400 dipendenti"

L’arrivo del gruppo Pini ha garantito la continuità aziendale per 500 dipendenti di Ferrarini. Ma l’amministratore delegato del gruppo valtellinese, Roberto Pini, non ha intenzione di fermarsi qui. Come annunciato in un’intervista al Carlino nel settembre 2020 l’azienda costruirà un nuovo stabilimento a Reggio per sostituire quello di Rivaltella. E come ribadito ora dallo stesso amministratore delegato al Sole 24 Ore, si tratterà di un investimento da 70 milioni di euro che porterà all’assunzione di circa 400 dipendenti su una superficie di 30-40mila metri coperti.

Insomma un vero e proprio rilancio aziendale, e non solo il salvataggio di uno storico marchio. Per quanto riguarda la vicenda Vismara infine, sulla sentenza depositata in tribunale viene ribadito come "la fattibilità del piano Ferrarini SpA non risulterebbe comunque compromessa in caso di eventuale fallimento o liquidazione giudiziale a carico di Vismara SpA". Il riferimento è alle ultime vicissitudini dell’azienda di Lecco, in cui i creditori hanno già approvato il piano di Ferrarini. Il pagamento di un decreto ingiuntivo da 12 milioni a Banca Intesa rischia infatti di far saltare il banco, con 160 dipendenti a rischio. Per Vismara – 100 milioni di debiti di cui 84 ai creditori chirografari – la speranza è di vendere l’azienda, che comunque continua a produrre utili: Pini nel 2020 aveva dichiarato di non essere interessato. Ma la nuova acquisizione potrebbe cambiare lo scenario.

ste. c.