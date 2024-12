Il ringraziamento delle istituzioni alla protezione civile ‘Icaro’ che compie 31 anni

Un segno di ringraziamento ai volontari della Protezione civile Icaro, che opera nel distretto della Pianura Reggiana, è arrivato dalle istituzioni locali alla cena degli auguri dell’associazione, attiva ormai da 31 anni tra Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. I volontari sono stati impegnati anche di recente, in occasione delle emergenze maltempo sul territorio locale, fornendo ai cittadini un punto di riferimento prezioso e professionale. I volontari iscritti si sono distinti anche in situazioni di emergenza a livello provinciale, regionale e nazionale. Dal novembre del 1993 l’associazione è sempre cresciuta.

Quest’anno ci sono stati diversi nuovi iscritti, coi volontari che si sono specializzati frequentando corsi di formazione specifici sul tema della Protezione civile. Sono state numerose anche le presenze, in qualità di "addetto antincendio" in tante manifestazioni pubbliche. La speranza è che nel 2025 si iscrivano nuovi volontari e grazie alla loro formazione si possa essere ancora più efficienti nel campo della sicurezza. La sede di Icaro, in via Mandrio 1 a Correggio è aperta tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23.

a.le.