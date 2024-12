"Il Rio Marciocca è da risanare"

"Il Rio Marciocca è usato per l’irrigazione delle zone agricole di Buco del Signore – spiega Orazio Tedeschi, membro del Controllo di Comunità Acque Chiare –.

Il corso ha evidenziato episodi di contaminazione non naturali di origine sconosciuta. Come cittadini abbiamo segnalato il problema, sono stati fatti sopralluoghi con funzionari di Comune, Consorzio della Bonifica e Iren ma l’origine dell’inquinamento è sconosciuta. La Consulta sta seguendo l’evolversi della situazione e in gennaio incontreremo l’assessore per fornire la documentazione raccolta per aiutare gli enti preposti al risanamento del canale, un’operazione fondamentale per il benessere del quartiere e dei frequentatori dei parchi".