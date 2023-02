Il riscaldamento va in tilt Cinque classi al freddo

di Francesca Chilloni

Riscaldamento malfunzionante, nuovi disagi per diverse classi (sarebbero almeno cinque) delle scuole elementari e medie del plesso campeginese, con gli studenti costretti ad andare in aula vestiti a strati a causa del freddo.

E l’opposizione chiede al sindaco di ricorrere, almeno temporaneamente, alle stufe della Protezione civile per ovviare ai disagi che, ovviamente, riguardano anche i docenti e il personale scolastico.

"Nonostante le assicurazioni dell’amministrazione comunale di una rapida risoluzione delle problematiche al riscaldamento presenti in alcune aule, ad oggi il malfunzionamento persiste - sottolineano i consiglieri della lista di minoranza Rinascita Campeginese -. Non vorremmo che per risolvere la questione si aspettassero i contributi di 1 milione e 650mila euro richiesti dalla precedente amministrazione, in merito all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola".

Sulla questione, la lista di minoranza ieri ha presentato una interpellanza a firma di Giuseppe Germano Artioli, ex sindaco.

Il testo raccoglie le segnalazioni e le lamentele di diversi genitori di ragazzi frequentanti sia la primaria che la secondaria di primo grado.

E si ricorda che l’amministrazione comunale attuale aveva assicurato a suo tempo (sulla stampa) che per quanto riguarda gli impianti "la situazione è risolvibile: l’impegno per risolvere i problemi è massimo e in questo senso si stanno pianificando una serie di interventi nel tempo che consentano di non farsi trovare impreparati".

A distanza di due mesi la situazione sarebbe invariata con - si legge nell’interrogazione - "il rischio di pregiudicare la salute dei ragazzi a fronte di giornate particolarmente rigide prevedibili anche per i prossimi mesi invernali".

Si chiede perciò di sapere "come mai nonostante gli amministratori siano stati sin dall’inizio a conoscenza della problematica, non si sia ancora posto rimedio".

Poi si vuol sapere se "siano stati fatti interventi sulla ditta cui compete la manutenzione, chiedendo il rispetto dei tempi di intervento e di quanto previsto dal capitolato di gara, in tema di inadempimento".

Infine si chiede al sindaco Alessandro Spanò se "sono state previste e predisposte soluzioni temporanee per ovviare, almeno provvisoriamente, alla situazione di disagio. Ad esempio acquisto di stufe elettriche o altro, o anche avvalendosi del proprio ruolo di Responsabile di Protezione civile".