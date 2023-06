"Il riscatto passa attraverso la bellezza" La direttrice della Pulce e lo sforzo pedagogico

"Sono diversi ormai i progetti che stiamo portando avanti con il Comune e con la città. Progetti che per i detenuti sono tasselli importanti nel loro percorso di riflessione, riscatto e riparazione – ha spiegato la direttrice del carcere, Lucia Monastero. – Questa è una città nella città e non va soltanto vista come luogo di espiazione di una pena, ma soprattutto come opportunità di cambiamento. E il cambiamento è possibile solo in presenza di bellezza, che solo la cultura, il lavoro e la socialità possono stimolare. Ecco il significato delle iniziative che oggi andiamo a inaugurare: uno spazio dedicato al cinema e al teatro. Ed ecco perché abbiamo voluto tappezzate le pareti della sala d’attesa dei familiari, quello che non solo simbolicamente è il confine tra ‘dentro’ e ‘fuori’, con l’opera dell’artista Elena Mazzi, realizzata per rappresentare e combattere la violenza contro le donne da parte di uomini maltrattanti". La direttrice ha poi voluto mettere in evidenza il lavoro fatto dai detenuti per allestire gli spazi ora dedicati alla visione dei film e delle rappresentazioni teatrali, portate in scena dalle compagnie nate alla Pulce.