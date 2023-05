Il rischio assuefazione al degrado

Saverio Migliari

Il rischio, nel parlare del degrado in zona stazione, è quello di assuefarsi. La litania di titoli che anche questo giornale ha dedicato nei decenni ai problemi che attanagliano quel punto della città, rischia di stancare, di non far più rumore. Per questo abbiamo apprezzato che il sindaco Luca Vecchi abbia usato parole forti ("situazione inaccettabile, vanno cacciati, gli staremo addosso"). Parole che non devono assumere un colore politico, ma che siano un sintomo di coscienza civile. I residenti di quella zona vivono una discriminazione odiosa: quella di non poter sentirsi tranquilli a casa propria. Questo, nel 2023 a Reggio Emilia, non deve più capitare.