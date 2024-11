Il Risorgimento da Nicomede Bianchi ad oggi. Importante convegno di studi alla Panizzi

Una giornata di studi dedicata alla storia e alle pratiche di divulgazione del Risorgimento in Italia. L’appuntamento, che si terrà nella sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi, si intitola ‘Divulgare il Risorgimento. Da Nicomede Bianchi al terzo millennio’ e prende le mosse dall’opera dello storico reggiano Nicomede Bianchi (Reggio Emilia 1818 - Torino 1886), direttore dell’Archivio di Stato di Torino, tra i primi studiosi del Risorgimento, il cui archivio è conservato alla Panizzi. L’iniziativa si articola in due momenti: la sessione del mattino, dalle 9.30, coordinata da Roberto Balzani (Università di Bologna), che si apre con la presentazione dell’impegno storiografico di Nicomede Bianchi (Pierangelo Gentile - Università di Torino) per passare alla narrazione risorgimentale in età liberale (Alberto Ferraboschi, Panizzi), durante il fascismo (Mirco Carrattieri, Liberation Route Europe) e nell’Italia repubblicana (Michele Finelli, Ass. Mazziniana Italiana). Nella sessione dalle 15, coordinata da Alessandro Campi, sono presentate esperienze di divulgazione risorgimentale, insieme agli studiosi Anna Villari, Silvia Cavicchioli, Chiara Pellicciari, Carlo Saletti, Christian Satto ed Elena Putti.

l.m.f.