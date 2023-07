Il ritorno a scuola porterò il senso unico in via Mazzini

Dopo la sperimentazione iniziata a fine novembre 2022, viene confermata con qualche modifica la nuova viabilità della zona di via Mazzini e del quartiere retrostante le scuole elementari "De Amicis" (via Costa e via al Forte). La giunta e il sindaco Fausto Torelli hanno incontrato i cittadini residenti nella zona: è stato fatto il punto e, con qualche suggerimento, è stato approvata anche la decisione di mettere a senso unico una parte di via Mazzini. Questo, spiegano dal Comune, "garantirà un accesso più sicuro per pedoni e ciclisti, possibilità di parcheggi e limitare il traffico sulla via. Per quanto riguarda l’intervento su Via Costa tranne qualche eccezione è stato giudicato positivo". L’obiettivo è migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti (in primo luogo dei bambini e delle loro famiglie che accedono agli istituti scolastici), e di ridurre l’accesso degli autoveicoli al quartiere, il parcheggio selvaggio e i micro incidenti. Nel corso della serata è anche stato ribadito ai genitori l’appello di ricorrere al "Pedibus".

f.c.