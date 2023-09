Il ritorno degli Area. Musica e solidarietà per la Romagna

Uno spettacolo che unisce

musica e solidarietà, quello in programma domani al teatro di Bagnolo.

Sul palco gli Area (foto), una storica band che con il concerto celebra il mezzo secolo dalla pubblicazione dell’album "Arbeit Macth Frei".

Il gruppo annovera tra le proprie fila uno dei fondatori, Patrizio Fariselli, che nel 1972 con Demetrio Stratos e Giulio Capiozzo, diede vita a una tra le più significative realtà artistiche-musicali del periodo. In scena Patrizio e Stefano Fariselli, Walter Paoli, Marco Micheli, con Claudia Tellini alla voce.

A fare da supporto ci saranno i Master Experience, storica band progressive reggiana, che il prossimo anno festeggia i 30 anni di attività, oltre a Fabrizio Tavernelli, ex cantante degli Afa (Acid Folk Alliance), con il suo "Complesso".

La serata è a scopo benefico: sarà possibile fare donazioni per la scuola di musica "Giuseppe Sarti" di Faenza, danneggiata dall’alluvione in Romagna, e sarà attivata una raccolta di strumenti musicali funzionanti ma non più utilizzati.

Il costo del biglietto è di 25 euro. Prevendita e informazioni: tel. 338-5758018. Già nel mese di giugno la comunità di Bagnolo aveva organizzato un evento benefico per la scuola faentina presa di fatto in ’adozione’.