Il ritorno degli Offlaga 10 anni dopo

La decisione è presa. Torna insieme ciò che è rimasto degli Offlaga Disco Pax, a distanza di dieci anni dallo scioglimento, avvenuto nel 2014 a seguito della dolorosa scomparsa di Enrico Fontanelli. Daniele Carretti e Max Collini vogliono celebrare con un tour i vent’anni di ‘Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione)’, il loro fiero comizio d’esordio pubblicato il 7 marzo del 2005 da Santeria/Audioglobe. Il disco nel tempo ha superato la dimensione del culto, con notevoli volumi di ristampe fisiche, in cd e vinile, e milioni di ascolti sulle piattaforme, anche grazie al singolo diventato inno di un paio di generazioni, ‘Robespierre’. Il tour nei club inizierà il 7 marzo a Livorno, poi doppio live a Bologna al Locomotiv, quindi Torino, Milano, Firenze, Roncade (TV), Perugia, Roma, Molfetta. Ai concerti ci sarà una rarità: per la prima volta su vinile il ‘Prototipo Ep’, uscito nel 2010 solo su cd in edizione limitata a 500 copie numerate, diventato il Sacro Graal dei collezionisti.

Lara Maria Ferrari