Il ritorno dei "Giardini di Mirò"

Stasera alle 21,30 al Kessel di Cavriago spazio alla musica dal vivo con "Voiceless", il concerto dei "Giardini di Mirò" (nella foto), nell’ambito della rassegna "Suner", con il meglio della scena musicale indipendente. Un concerto della band di Cavriago, che ritorna sul palco con uno show tutto dedicato alla sua produzione strumentale. "Voiceless", infatti, oltre all’esecuzione integrale della suite "Del tutto illusorio", andrà a pescare tra quegli episodi "senza cantato" del loro vasto repertorio. Ispirandosi in parte alle lunghe suite anni Settanta, "Del tutto illusorio" sfocia in un tempo liquido, alternando momenti onirici a improvvisi risvegli. Il concerto è aperto dalla cantautrice ferrarese Arianna Poli, in evidenza lo scorso anno con "Tanti auguri", cover di Raffaella Carrà per la compilation "Sugar Undercover".