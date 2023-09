Il ritorno della Fiera di San Michele. Grande successo dopo anni di stop

Si è conclusa lunedì la 551esima edizione della Fiera di San Michele di Castelnovo Monti, tre giorni di festoso movimento per la montagna reggiana. "Bilancio più che positivo – afferma il sindaco Enrico Bini –. Siamo molto soddisfatti da come sono andate le cose, anche grazie al beltempo".

"Le novità di questa edizione, molto apprezzate – ha aggiunto – sono state il ritorno dell’esposizione del bestiame che non si faceva da diversi anni, oltre al gemellaggio e la mostra fotografica con la cittadina tedesca di Kahla, dove sono stati internati durante la guerra diversi abitanti di Castelnovo e alcuni, purtroppo, non sono più tornati a casa". Preceduta dal ritiro a Siracusa del ‘Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania’, consegnato ai sindaci di Castelnovo e di Kahla.

La Fiera di San Michele è l’evento storico più importante e partecipato dell’Appennino reggiano. In piazza Peretti ha preso vita il mercatino dell’antiquariato e il mercato del contadino; in piazza Gramsci erano presenti diversi stand dove era possibile gustare specialità del territorio, ma anche i prodotti tipici francesi e tedeschi dei comuni gemellati con Castelnovo.

Nella stessa piazza, Festa del pane e dei prodotti d’Appennino, promossa da Cna. Presente alla fiera di Castelnovo Monti anche uno stand della Polizia di Stato, gestito dal personale del distaccamento di Polizia Stradale che ha messo in mostra la nuova moto Yamaha FJR2 – 1300 e l’attualissima Subaru HV, che hanno destato l’attenzione dei più grandi (ma anche i più piccini) che non hanno esitato a salirvi e provare il guizzo di un ‘inseguimento’.

s.b.