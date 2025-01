Il ritorno della ‘pretora’: "Prima la sicurezza"

Una lunga carriera in magistratura, soprattutto come consulente di personaggio di primo piano della politica e della vita pubblica nazionale. Ma una volta in pensione, la dottoressa Maria Enrica Puoti, ha deciso di dedicare il suo primo libro alla storia di una donna-pretore, rievocando gran parte del percorso iniziale della sua carriera, avvenuto alla ex pretura di Guastalla. Ne è nato un testo che evidenzia pure le difficoltà, in quegli anni, di fare emergere le capacità di una donna alla guida di una struttura giudiziaria, di fronte a tanta diffidenza mostrata dai colleghi maschi. La dottoressa Puoti ha voluto presentare il libro proprio a Guastalla, in una sala dell’Antico portico di palazzo ducale gremita di persone. Fra loro anche avvocati, forze dell’ordine, amministratori pubblici in carica negli anni di lavoro guastallese della ’pretora’, tra il 1983 e il 1993.

E non sono mancati gli incontri con persone che avevano lavorato per la struttura giudiziaria, all’epoca in ristretti spazi sotto i portici di corso Garibaldi. "Nel libro – confida la dottoressa Puoti – ho raccontato anche alcuni eventi drammatici di cui mi sono occupata in quegli anni. Come gli infortuni sul lavoro, anche molto gravi, all’epoca molto frequenti. Ricordo come, con tutte le forze di polizia, riuscimmo ad affrontare positivamente questa situazione, soprattutto con sopralluoghi mirati che avevano portato al sequestro di parecchi cantieri. Situazione che aveva convinto i responsabili dei luoghi di lavoro a prestare la massima attenzione al tema della sicurezza".

Ogni capitolo del libro raccoglie un evento, un caso giudiziario, un fatto di cronaca, tra corruzione, incidenti, infortuni sul lavoro, omicidi e drammi sociali. Ogni capitolo è una storia a sé, che potrebbe prestarsi anche a una versione televisiva, con trame, ambientazioni ed episodi differenti tra loro, che potrebbero essere spunto per una serie tv.

Antonio Lecci