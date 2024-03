Il ritorno di Leonardo è più vicino

Si è arrivati ormai all’ultimo passaggio giudiziario per la vicenda della mamma di Novellara, Ilaria Sassone, e del figlio Leonardo. Come facilmente prevedibile, il padre del bambino ha presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado del tribunale di Izmir, che ha dato nuovamente il via libera al ritorno in Italia del piccolo, portato illegalmente in Turchia ormai oltre quattro anni fa. Questo nuovo ricorso non consente l’immediata definizione della vicenda e, dunque, impedisce il rientro di Leonardo in Italia almeno fino alla decisione della Cassazione. Che però dovrebbe avvenire in tempi piuttosto brevi. "Anche il presidente Sergio Mattarella sta seguendo con massima attenzione la situazione, in raccordo con l’ambasciata ad Ankara, il Consolato a Smirne e l’Autorità centrale al Dicastero della Giustizia, il caso di Ilaria Sassone e del figlio Leonardo". Lo dichiara la parlamentare reggiana Ilenia Malavasi (Pd), che un mese fa aveva scritto al presidente della Repubblica sul caso della mamma di Novellara e del figlio minorenne. "Lentamente – aggiunge la Malavasi – il percorso giudiziario si sta avviando verso la sua definizione. Ho ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che la Presidenza della Repubblica e Farnesina sosterranno le istanze di Ilaria Sassone, fino alla soluzione positiva della vicenda". Mamma Ilaria di recente ha scritto alle massime autorità nazionali: al presidente Sergio Matterella, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perfino al presidente turco, Erdogan.

Antonio Lecci