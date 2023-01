Il ritorno di Orietta tra ricette e carrambate

di Luciano Manzotti

L’”Orietta-day” ha inizio venerdì pomeriggio quando, tra lo stupore degli ospiti della Casa Protetta, la cantante ha fatto il suo ingresso. Un lunghissimo abbraccio, fatto di ricordi e di tenerezze.

"Avevo una zia che era stata qui. Le ho voluto molto bene. Zia Maria ha guidato la macchina fino a tarda età e veniva spesso a trovarmi".

Sono passate da poco le 18 quando poi l’“Usignolo di Cavriago” fa il suo ingresso al Multiplo, luogo di cultura e di eventi. C’è un’attesa spasmodica e un grande desiderio per il suo rientro nel paese natale.

L’occasione per raccontare il suo libro di ricette “Nella mia cucina-le ricette di una vita”(Gribaudo editore) e per ascoltare gli aneddoti più divertenti di un’artista che è ormai una leggenda del nostro pop, con più di 16 milioni di dischi venduti e un ruolo inattaccabile tra le Signore della musica italiana. Incalzata dalle domande del preparatissimo Guglielmo Mauti e da chi vi scrive, considerato dalla Berti, il suo biografo ufficiale, la cantante ha raccontato il suo lungo cammino musicale.

"La mia ricetta preferita? La zuppa Imperiale. Ho viaggiato tanto nella mia vita ma i nostri piatti e i nostri prodotti sono ineguagljabili"- spiega Berti, protagonista anche di “Una ricetta con Orietta”, la web serie che promuove le eccellenze gastronomiche della nostra regione e che racconta la nostra Ford Valley. Orietta è un mondo musicale e non solo.

C’è spazio per i ricordi. "La mia Cavriago a cui rimango sempre legatissima. L’infanzia con mamma Olga, comunista tutta d’un pezzo,che mi portava ai cortei del Primo Maggio e papà Mafaldo che è stato il mio vero talent scout e mi accompagnava ai primi concorsi".

Tra il pubblico anche Sofia, ex compagna di scuola dell”Orietta nazionale (“Ti ricordi che a scuola eravamo terribili”?), ma anche i cugini di Orietta Berti (al secolo Orietta Galimberti), Sonia, Fosco e Cristina. La diva di Sanremo, dei milioni di dischi venduti, ritorna una di loro tra aneddoti esilaranti e racconti di una vita. Una vita che è stata come un film. Come il titolo del suo cofanetto, “La mia vita è un film- 55++ anni di musica”, ben sei CD che racchiudono il suo lungo percorso musicale, dai grandi successi alla pluripremiata “Mille”(con Fedez e Achille Lauro).

"L’ho intitolato così perché la vita di ognuno di noi è veramente un film". Evento sold-out, con un pubblico particolarmente empatico. Con l’Orietta nazionale in forma strepitosa che - oltre al firmacopie- ha concesso selfie a tutti, grandi e piccini. E domani ? Chiede qualcuno. È già un altro giorno, con mille progetti.

Tanta tv ( è opinionista al Grande Fratello Vip), i videoclip delle nuove canzoni, interviste e concerti in giro per la Penisola.