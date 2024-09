Il ritorno in classe. Primi cittadini in tour nelle scuole

Oltre 3500 studenti sono tornati, lunedì, tra i banchi nelle scuole, dai nidi alle medie, di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano. Di fatto, considerando tutti gli ordini e i gradi, a San Casciano i plessi scolastici presenti sono 14, a Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle sono 11. Gli istituti comprensivi sono diretti da Michela Ragionieri (San Casciano), Rossella Aiello (Greve in Chianti), Anna Maria Pia Misiti (Barberino Tavarnelle). Il suono della campanella ha visto la visita dei sindaci e delle giunte dei tre Comuni andare in tour per salutare il ritorno a scuola degli studenti e del personale insegnante e Ata. Roberto Ciappi (San Casciano) ha parlato di scuola come opportunità sociale non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti. Paolo Sottani (Greve) ha ricordato agli studenti che "l’educazione è una delle armi più potenti contro tutte le guerre".

