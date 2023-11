Il Robinson fa 60 anni: "Il primo asilo comunale è diventato un simbolo". Grandi festeggiamenti

"È un onore incrociare nel mio mandato il sessantesimo anniversario dell’apertura del Robinson, perché questo è un simbolo per la città, il ‘C’era una volta’ che ha dato inizio a una storia meravigliosa".

A parlare è Giliola Venturini, presidente dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia del Comune di Reggio: il 5 novembre 1963 aprì infatti la prima scuola comunale della città, con il nome del famoso Crusoe per l’avventura che la nuova esperienza inaugurava. Avventura è stata davvero, visto che da lì ha preso il via il sistema educativo poi diventato famoso nel mondo con il nome di ‘Reggio Approach’. "Questa è una bella storia – dice l’assessora all’educazione Raffaella Curioni – che non parla solo di bisogni educativi ma anche del modo di Reggio di essere città. Il Robinson è nato in un momento in cui le politiche scolastiche per i Comuni non erano obbligatorie, grazie all’impegno collettivo di donne, insegnanti e amministrazione. In questi 10 anni abbiamo continuato ad investirci e speriamo che questa strada sia portata avanti".

A inaugurarlo fu il sindaco Renzo Bonazzi in un prefabbricato di legno perché, non essendo prevista dalla legge, la costruzione di una scuola comunale non era stata autorizzata. A seguito di un incendio nel 1970 è nata la struttura in mattoni odierna, ampliata nel 2006: "Bonazzi combatté le istituzioni nazionali – spiega Venturini – per affermare il diritto del Comune a occuparsi delle scuole. Qui c’erano soprattutto donne, fu una battaglia importante per loro e lo è ancora per il diritto dei bambini alla vita, alla crescita e all’educazione in un momento così drammatico".

Il direttore dell’Istituzione Nanni Rinaldi fornisce alcuni dati: "A Reggio abbiamo 12 nidi a gestione comunale, 8 convenzionati e così anche 5 nidi e scuole d’infanzia. In tutto il 51% dei bambini frequentano i servizi comunali e cooperativi, con una scolarizzazione in quella fascia di età vicina al 57%, il doppio del dato nazionale. Per le scuole d’infanzia, poi, siamo quasi al 100%".

L’insegnante Romina D’Antonio presenta le celebrazioni: "Lunedì mattina al Malaguzzi racconteremo la storia della scuola ne ‘Le utopie di Robinson’ a un gruppo di studio statunitense, lo stesso che giovedì 9 verrà qui a visitarci per un ‘Tea time’. Venerdì 10 l’orchestra di seconde e terze della Lepido suonerà ai nostri bambini le sigle di cartoni anni ’80 e, alle 16, canterà il coro formato dalle sezioni 5 anni di Robinson, Balducci e Munari. Dalle 18.30 alle 20.30 poi la scuola sarà aperta a tutti. Mercoledì 15, infine, ci troveremo alle 16.30 in piazza del Cristo, passeremo in piazza Casotti ad assistere a ‘Le utopie di Robinson’ e infine arriveremo in Sala del Tricolore, per dimostrare la forte relazione tra politica e educazione".

Tommaso Vezzani