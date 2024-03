Il rock delle Cagne Pelose festeggia i 35 anni

La rock band reggiana "Le Cagne Pelose" festeggia i 35 anni di attività. E per celebrare questo evento pubblica un nuovo album, ’Umarell’, dedicato al "pensionato che osserva accanito i cantieri".

La novità più importante di questo album è la pubblicazione di una canzone in italiano, di cui il bassista della band, Al Big Noses, ha scritto musica e parole. Una canzone d’amore, dolce, rock il giusto, di cui da alcune settimane è diffuso il video sui canali social della band. L’album contiene canzoni in dialetto emiliano su musica riarrangiata di celebri brani pop internazionali. Ed è l’Umarell il protagonista di questa nuova produzione musicale. Ma non solo: nell’album c’è spazio anche per un omaggio alla bevanda più di tendenza del momento: il Gin Tonico. Per scoprire tutte le canzoni di Umarell è possibile accedere a Spotify, You Tube e tutte le principali piattaforme di musica on line. La band è composta da Cats Williams, Lee Morse, Al Big Noses, Tony Bandana, Elly Mc Turrin, Poldo The Ranger’s King, Dan Mac Collins, Esteban El Rudbio de la Voz. Ed è ormai in fase di partenza l’Umarell in Giro 2024, con la prima tappa fissata per il 20 aprile al Giuinpiscina di Vignola, nel Modenese, mentre cresce l’attesa per la festa ufficiale dei 35 anni di vita della band, in occasione del Cagneraduno 2024, che è già in programma per domenica 5 maggio al parco Villa Resti Ferrari a Rolo, il piccolo paese della Bassa da cui è partito questo progetto che unisce la musica al dialetto locale e alle tradizioni. Ovviamente con quel pizzico di rock che non guasta mai.

Antonio Lecci