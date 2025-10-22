"Il rock di oggi? Tutto chiacchiere e distintivo"

Un viaggio sonoro ricco di “vertigini”, dove confluisce tutta la sua cultura musicale. Venerdi al Fuori Orario, concerto interamente strumentale, con accenti e guizzi rock e blues, di Ghigo Renzulli, chitarrista, compositore, arrangiatore, anima (con Piero Pelù) dei mitici Litfiba. "Con tutti i brani strumentali del mio album ’Dizzy’, tratti dal progetto No_vox. Mi sembrava l’aggettivo giusto per mettere insieme tutte le influenze musicali che ho messo insieme, in oltre 40 anni di carriera. Ammetto che fare musica strumentale in Italia è una scelta precisa, non sempre facile".

Renzulli, ma lei che musica ascolta, ha una playlist speciale?

"Amo tutta la musica che viene fatta col cuore. A casa mia c’è un’intera parete con migliaia di dischi, da Buscaglione al metal, da Morricone a Carosone. Anche in rete ho trovato musica meravigliosa, magari sconosciuta ai più. Amo alla follia una band tedesca, i Rammstein, sono geniali. Ma anche il Trio Mandili, tre ragazze georgiane fantastiche. Ascolto musica turca e tibetana. E poi, ovviamente, il rock e il jazz, il folk".

E il rock, di cui lei è un profeta indiscutibile, gode di buona salute oggi?

"Rimango legato ad un concetto di rock suonato dal vivo, energico, autentico. Oggi, secondo me, c’è più genialità nel metal che nel rock. Il rock è diventato una moda, un atteggiamento. Praticamente ’tutte chiacchiere e distintivo’, per dirla come De Niro negli ’Intoccabili’. È un po’ così".

I Litfiba e Piero Pelù, fanno parte della sua storia...

"Con Piero anche se non ci si vede tanto, il rapporto è sempre buono. Il progetto Litfiba, al quale ho dato l’anima e il sangue, esiste da oltre 40 anni ed è sempre nel mio cuore. Mi appartiene come un figlio".