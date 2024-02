Il rocker reggiano 6ar lancia un nuovo singolo. Four-Leaf Clover da oggi sulle piattaforme digitali

Dopo il successo del primo album Midnight Thoughts, lancia un singolo nuovo di zecca, intitolato Four-Leaf Clover, Silvio De Cesare (foto), in arte ’6ar’, rocker ventiseienne emergente. Per questo San Valentino, il cantautore reggiano ha voluto regalare ai fan una canzone d’amore, nata come dedica alla sua fidanzata che, come nelle classiche storie artistiche, è stata una sorta di musa ispiratrice per il suo nuovo pezzo. "La canzone mi è uscita quasi spontaneamente, avevo già in mente di dedicare qualcosa alla mia ragazza, ma tutto ciò che avevo scritto non mi convinceva fino in fondo. Trascorrendo una giornata con lei, ho trovato la giusta ispirazione, sono scaturite le prime idee e così, di nascosto, ho iniziato a buttare giù le prime frasi mentre ero sul divano accanto a lei e quando sono tornato a casa, ho sistemato i vari appunti ed è uscita la prima versione. Dopo qualche demo nel mio home studio con gli strumenti virtuali, ho registrato il pezzo dove io sono voce e chitarra, accompagnato da Giacomo Motta al basso e Andrea Ravazzini alla batteria. La canzone è basata su una melodia anni ‘60 alla Elvis, un pop-rock lento". La hit di 6ar è uscita oggi sui maggiori distributori di musica digitale.

Cesare Corbelli