Il rodaggio del Cau lascia scoperti i territori

Il mancato rispetto dei corretti percorsi di accesso ai nuovi servizi di Emergenza-urgenza sanitaria – in particolare ai Cau (Centri assistenza urgenza) dove occorre una telefonata preventiva al numero unico (0522-290001) della centrale unica di riferimento – non solo sta provocando sovraffollamento ai pronto soccorso territoriali, in particolare a Guastalla, ma anche alcuni problemi al servizio in alcune aree della Bassa, con ambulanze destinate all’Emergenza che vengono usate per trasferimenti di pazienti dai Cau agli ospedali. L’altro pomeriggio, per esempio, almeno due i trasferimenti eseguiti con ambulanze destinate ai servizi coordinati dal 118, dal Cau di Correggio all’ospedale di Guastalla.

In caso di emergenze territoriali, queste ambulanze risultano occupate, con possibili zone che restano "scoperte", costringendo all’intervento altri equipaggi, che però rischiano di arrivare da più lontano, con tempi di arrivo maggiori. Inoltre, uno di questi trasferimenti è avvenuto con l’utilizzo del personale dell’autoinfermieristica. Dunque, un mezzo di soccorso avanzato che è stato "sottratto", almeno temporaneamente, a possibili altri interventi di emergenza territoriale. Inoltre, non mancano pazienti che da tutta la Bassa si presentano direttamente al pronto soccorso di Guastalla, soprattutto dopo che il Punto di primo soccorso di Correggio è stato sostituito con il Cau. Ed è facile immaginare come a Guastalla aumenti il carico di lavoro, oltre a un sovraffollamento degli spazi. Soprattutto, come accaduto pure l’altro pomeriggio, arrivano quasi contemporaneamente diversi pazienti con patologie gravi, praticamente da "codice rosso". Con una situazione che sta esasperando gli utenti ma anche gli operatori sanitari, in costante "emergenza".

Antonio Lecci