Il rodaggio è iniziato con la Libertas Livorno

In attesa dell’odierno open-day al Cere ove, confidando nella clemenza del meteo, i tifosi biancorossi potranno abbracciare per la prima volta vecchi e nuovi beniamini (a partire dalle 19.30), la Pallacanestro Reggiana versione 2025/2026 dopo una decina di giorni di allenamenti, ha incrociato ieri pomeriggio i guantoni, in uno "scrimmage" a porte chiuse sul parquet di via Guasco, con la Libertas Livorno, formazione di serie A2.

Il valore tecnico di queste amichevoli, specie agli albori della stagione, è relativo. Ad ogni modo è stata una prima occasione per iniziare a testare sul campo i risultati delle prime giornate di lavoro. Complessivamente le due formazioni, in termini numerici, si sono equivalse; con un primo e un terzo quarto di grande equilibrio, il secondo di marca toscana con un pirotecnico 10/12 dalla linea dei 3 punti. L’ultima frazione è stata invece di netta marca Una Hotels che, alla fine, ha visto 4 dei suoi uomini in doppia cifra.

Dopo l’happening di domani, tra 48 ore, al Castelnovo Monti, i biancorossi si presenteranno ufficialmente al proprio pubblico in occasione dell’amichevole con Cento.

Una Hotels: Caupain 9, Barford 10, Woldetensae 4, Cheatham 13, Williams 12 Mainini ne, Smith 13, Uglietti 5, Severini 3, Deme 5, Vitali 6, Abreu 2. All.: Priftis

Livorno: Woodson 23, Tiby 17, Valentini, Possamai 5, Fantoni 7, Tozzi 9, Filloy 5, Piccoli 14, Isotta 2, Filoni ne, Nilo, Sipala, Zanchetta ne. All: Diana

Parziali: 15-16, 28-35, 16-15, 23-16 g.g.