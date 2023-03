Il Rodari ha compiuto 50 anni Grande festa per la scuola d’infanzia

Festeggiati ieri mattina a Scandiano i 50 anni della scuola dell’infanzia comunale Rodari. Una festa iniziata al Parco Caponnetto in cui è stata scoperta la mappa realizzata dai bambini di una sezione della Rodari nell’anno scolastico 2020-2021 nell’ambito del progetto ‘Orizzonti di futuro’, premiato con il prestigioso Leone d’argento alla creatività dalla Biennale di Venezia 2022.

Il sindaco Matteo Nasciuti e la vicesindaca Elisa Davoli hanno premiato i bimbi che ora frequentano le primarie con un segnalibro e una piccola riproduzione del Leone; poi, insieme a loro, hanno tagliato il nastro e si sono incamminati sul percorso studiato e interpretato dai fanciulli.

In seguito alla Rodari il ricordo di tanti protagonisti che hanno vissuto questi 50 anni con il taglio della torta. Presenti, oltre a ex insegnanti, alunni e ausiliarie, anche ex sindaci ed ex amministratori che negli anni si sono occupati della scuola. "Una splendida mattinata – dicono dal Comune – vissuta nel segno della cultura dell’infanzia di cui ringraziare i servizi educativi scandianesi, pedagogiste, insegnanti, le ausiliarie e tutto il personale oltre le famiglie che hanno scelto questo servizio".

m. b.