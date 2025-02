Il rodeo baby a Correggio è terra di conquista. Trionfano la vicentina Muratori e la ducale Sirbu

Vittorie "estere" al Circolo Tennis Correggio, sede del rodeo "Maicol Sport Team". Nella categoria Under 14 femminile a primeggiare è la vicentina Viola Muratori (Tennis Club Dueville), che regola in una finale senza storia Giulia Tonin (Muratori Vignola) col punteggio di 4-0, 4-1. Decisamente più equilibrato l’atto conclusivo del tabellone Under 16: ad avere la meglio, in questo caso, è Serena Sirbu (Tennis Club Parma), che ha battuto in rimonta la tennista mantovana Emma Pigozzi (Mutti&Bartolucci Tennis Clinc) col punteggio di 1-4, 5-3, 7-3.

Nel torneo Under 10 andato in scena al CT Rio Saliceto, invece, il successo va ad Alessandro Serra Zanetti (Sporting Club Sassuolo), che dopo aver superato agevolmente Edoardo Cornia (CT Pavullo) e Riccardo Colombarini (CT Persiceto), batte 5-3, 4-2 Gianmarco Abruzzese (Tennis Club Saliceta) in una finale tutta modenese.

d.r.