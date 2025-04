Il rogo allo stabilimento Inalca: il cane Max fiuta una traccia, si rafforza l’ipotesi del dolo

Si fa sempre più preponderante l’ipotesi del dolo nel maxi rogo dello stabilimento Inalca dello scorso febbraio, a ridosso del centro città. Il pastore belga Max, il cane del Nia (Nucleo investigativo antincendio) arrivato dalla Sicilia e unico in Italia in grado di fiutare la presenza di idrocarburi, non ha deluso chi nei giorni scorsi lo ha condotto a Reggio per un sopralluogo sul sito Inalca.

Lo spaventoso incendio nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso in via Due Canali

L’animale avrebbe infatti trovato elementi utili a ricostruire la dinamica del rogo che, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorsi, ha spazzato via il sito industriale di via Due Canali (coinvolgendo anche il magazzino di Quanta Stock & Go che, per conto di Cirfood, stoccava le materie prime per la preparazione dei pasti scolastici) e disperso nelle strade limitrofe frammenti di cemento amianto rimossi dopo circa un mese.

Il riserbo degli inquirenti è totale ma – da quanto apprende l’agenzia Dire da fonti qualificate – Max, specializzato nella ricerca di sostanze usate per alimentare il fuoco in scenari di incendi dolosi, in pochi minuti ha trovato una traccia, mettendosi a raspare per terra in un punto preciso. A quel punto i vigili del fuoco, che hanno per giorni scandagliato il sito con i loro strumenti senza esito, hanno scavato dove indicato dal cane trovando qualcosa che sarebbe al momento oggetto di accertamenti. I risultati delle analisi potrebbero quindi incrinare l’ipotesi finora ufficiale che all’origine delle fiamme, che si erano propagate con sorprendente velocità, ci fossero state "cause accidentali".

A seguito del maxi incendio, come confermato poi dalle successive analisi di Arpae, erano stati trovati frammenti di amianto. Da qui era stata necessaria una bonifica del sito e delle aree limitrofi, con conseguente ordinanza di chiusura al pubblico del vicino parco della Resistenza, ora riaperto.