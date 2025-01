Il rogo e l’enigma della stufa. Ai raggi X i materiali usati

Ieri mattina i vigili del fuoco (con l’ausilio di un nucleo di esperti arrivato da Bologna) e i carabinieri sono tornati all’abitazione di via Romana, a Poviglio, per un nuovo sopralluogo nell’abitazione in cui si è sviluppato un furioso incendio in cui ha perso la vita un pensionato di 89 anni, Domenico Giuseppe Parisi, il quale non è riuscito a raggiungere il cortile esterno, anche per difficoltà a deambulare. Si è salvata la moglie, di 83 anni, che però ha riportato serie ustioni a mani e volto. Sono al vaglio degli investigatori le ipotesi del rogo, che sarebbe partito da una stufa a pellet che era al piano terra dell’abitazione.

Ma cosa avrebbe provocato il malfunzionamento? Come ha provocato una diffusione così rapida dell’incendio, arrivando fino al tetto? Tra le ipotesi che si tengono in considerazione figura anche la possibilità di un utilizzo di materiale diverso dal pellet per alimentare la stufa, con una probabile fiammata che poi ha reso l’incendio incontrollabile, domato solo dopo un lungo lavoro delle squadre dei vigili del fuoco arrivate da Sant’Ilario, Guastalla e dal comando di Reggio, con autoscala e autobotte. Carabinieri e vigili del fuoco hanno già raccolto diverse testimonianze, in particolare dei vicini di casa intervenuti per cercare di salvare il pensionato, trovandosi però di fronte una parete di fuoco impossibile da superare. Prevista la raccolta di dichiarazioni anche dalle persone che assistevano il pensionato. E potrà essere importante anche il racconto della moglie, sopravvissuta a quella terribile esperienza.

Antonio Lecci