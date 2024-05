Il Roller Scandiano affonda a Matera

Ultima gara del campionato femminile, con facile vittoria del Matera, campione d’Italia in carica, per 9 a 3 sul Roller Scandiano. A referto, mister Vaccari ha portato Teli, De Stefano (2 gol), Malagoli, Villa, Messora; Pagliari, Daccò (1), Depietri e Bartalini. Ora si apre la fase di final four con il primo confronto tra Matera e Sasco Scandiano (prima contro quarta) ma si va al 15 giugno.

Disco rosso anche per la formazione della Minimotor Correggio che, essendo giunta seconda nel girone di regular season di Serie B, ha disputato uno spareggio a Pordenone per un posto in final eight. Si è imposto il Valdagno per 10 a 5, primo tempo 6 a 2. Correggio va pure in vantaggio sull’1 a 0 e poi sul 2 a 1 con Pedroni, ma poi la squadra di Granell si ferma. A referto sono andati Tolomelli, Holban (1), Castiglioni, Pedroni (4), Giannotti; Mangano, Simonelli, Gabbi, Pozzi e Severi.