Il Roller Scandiano soffre ma piega il Seregno

Una vittoria ed una sconfitta per le due formazioni reggiane che disputano il campionato di Serie A2 di hockey su pista.

Il Roller Scandiano sconfigge a fatica il Seregno per 4 a 3 al PalaRegnani, la Bdl Minimotor Correggio perde in trasferta il derby con l’Amatori Modena per 4 a 2.

Scandiano. Vittoria pesantissima, perché consente ai ragazzi di Alessandro Cupisti di mantenere la vetta della classifica, con i rossoblù ancora imbattuti dopo sei giornate.

Il tecnico versiliese schiera inizialmente Vecchi, Rocha, Ganassi, Cinquini e Barbieri, a disposizione il secondo portiere Raveggi, i fratelli Nicolò e Riccardo Busani, Deinite e Fontanesi.

Gara equilibrata nel primo tempo chiuso 2 a 1 per il Roller con reti di Barbieri e Deinite, quest’ultimo "ripulito" in extremis da una squalifica (sei mesi) che se fosse stata confermata avrebbe fatto chiudere la stagione al toscano.

A inizio ripresa allunga Cinquini, ma il Seregno si porta sul 3 a 3, sino al 4 a 3 decisivo di Busani a metà tempo.

Correggio. Perde 2 a 4 a Montale, subendo però l’ultima rete a 22 secondi dalla fine quando si era sbilanciato in avanti per cercare il gol del pareggio. Mister Granell schiera inizialmente Salines, Menendez, Righi, Caroli e Casari con in panchina Amatulli, Holban, Giannotti, Manuele Pedroni e Federico Pedroni. Per il Modena segna l’ex Ehimi, pareggia Menendez per l’1 a 1 al riposo; di nuovo Ehimi a metà ripresa e pareggio immediato di Amatulli.

Poi il Modena allunga sul 3 a 2 e nel finale mette il sigillo del 4 a 2, ottenendo la sua prima vittoria in un campionato dove era dato per favorito.

Claudio Lavaggi