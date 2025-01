Oggi alle 18 alle Librerie Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, la presentazione del libro "A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà" di Ritanna Armeni. Uno spazzino gioviale che spinge il suo carretto. Una ragazza con borsa della spesa e impermeabile sul braccio. Un giovane uomo, l’aria assorta, la cartella di pelle, forse un professore. Una Mercedes, scura e silenziosa come l’ufficiale tedesco seduto sul sedile posteriore. Una compagnia di soldati che marcia cantando... Perché nel 1944 le compagnie naziste cantano sempre quando attraversano Roma. In quei pochi metri, in quei secondi di trepidazione e attesa passa la Storia. Rinviato invece all’8 marzo l’incontro con Ersilia Vaudo, prevista oggi alla biblioteca comunale di Scandiano nell’ambito di "Autori in prestito".