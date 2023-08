Il romanzo thriller di Saccani È uscito "L’uomo in terza fila"

dI Lara Maria Ferrari

In un suo celebre romanzo Massimo Gramellini parla di un aspetto particolare della natura umana. Quello per cui nonostante i tentativi messi in atto per farli tacere, i sogni riescono a trovare una propria strada per uscire allo scoperto. I sogni reclamano giustizia. Un concetto che si adatta perfettamente a Paolo Saccani (Parma, 23 marzo 1971) al suo primo romanzo con ‘L’uomo in terza fila’. Il neo scrittore, che vive a Campegine, dopo avere tenuto fede alla promessa fatta ai genitori di prendersi un diploma tecnico ("allora si usava", osserva), ha riconosciuto la sua vera indole, di tipo umanistico. "Ho sempre lavorato nell’ambito informatico, e ciò mi ha permesso di dedicarmi alla mia vera passione".

Nel 2001 fonda la sua società di comunicazione e marketing e nell’estate 2022 avvia una piccola casa di produzione cinematografica indipendente. Ma il pungolo della scrittura si era già manifestato e, come vedremo, sta prendendo il largo.

C’è un libro di Gianni Rodari che l’ha folgorata. E’ iniziata lì la passione per la scrittura?

"Rodari è un autore che ho amato da bambino e dopo aver letto ‘Il pianeta degli alberi di Natale’ ricordo di averlo completamente riscritto alle elementari, prendendo come base quel fantastico mondo di fantasia. Considero quell’esperienza l’inizio ufficiale, anche se ho sempre amato scrivere e inventare storie".

Diceva che per lei la scrittura è una droga. Come si manifesta la sua dipendenza?

"Come una necessità primordiale, pari al bisogno di nutrirsi; non puoi evitare di pensarci finché non la soddisfi. Così sento lo stimolo impellente di scrivere, ritagliandomi ogni finestra di tempo possibile. L’altro lato della medaglia è che la scrittura necessita di solitudine e concentrazione, per cui si rischia di estraniarsi dal mondo reale per entrare nei mondi della tua fantasia; come ogni scelta fatta consapevolmente, c’è un prezzo da pagare".

‘L’uomo in terza fila’ è frutto di una singola immagine. Onirica o a occhi aperti?

"Ho visualizzato quell’immagine in un momento di veglia, sentendone la forza e provandone i sentimenti scatenanti, e pur non avendola vissuta realmente l’ho fatta mia. In particolare ‘L’uomo in terza fila’ rappresenta la metafora della persona comune, colui che, spettatore nella penombra, resta ammaliato dalle luci e dai personaggi sul palcoscenico…ma in questo caso avviene qualcosa di straordinario… Da lì è nata l’idea del titolo, sono nati personaggi e trama; mi sono fatto trascinare dagli eventi che io stesso scrivevo, tutto di getto. Da due personaggi iniziali sono arrivato a dodici e alla trama romance-erotica si è intrecciata quella noir-thriller. Nel cassetto avevo già racconti brevi, qui è scattata la scelta di mettersi in gioco".

Però poi, ci si accorge che il romanzo contiene elementi tipici di un thriller che di solito richiedono una scansione temporale e un metodo ferrei. Come si accorda questo con la risposta precedente ?

"Mi sono preso un grosso rischio, grazie all’inesperienza ho fatto ciò che forse non rifarei, ossia scrivere tutto di getto. In fase avanzata, verso la fine, ammetto di aver dovuto creare una tabella con le corrispondenze temporali, orari e luoghi, lo sviluppo dei fatti e i personaggi coinvolti. L’ho fatto per dare coerenza ai vari intrecci di trama soprattutto quando, nell’epilogo, tutto deve avere un senso senza lasciare buchi narrativi".

Esiste il ‘Taccuino dello scrittore’, ma anche il soggiorno dello scrittore, e lei lo ha appena dimostrato concedendosi un po’ di tempo per sé, per la stesura dei prossimi romanzi. Che cosa può dirci?

"Ho preso questa decisione per riuscire a concedermi un certo lasso di tempo da dedicare completamente alla scrittura, staccandomi non solo dagli impegni quotidiani, ma anche da affetti famigliari e amici; è un’esperienza che non avevo mai fatto e mi ha dato tantissimo, non so se in termini di qualità di ciò che ho scritto in questo mese, ma di certo come esperienza personale. Il romanzo che ho iniziato a scrivere nel mio soggiorno riminese mi sta coinvolgendo moltissimo, spero piacerà anche ai lettori".

Il suo primo romanzo potrebbe essere oggetto di una trasposizione cinematografica ?

"Sarebbe il coronamento di un sogno. ‘L’uomo in terza fila’, proprio per la sua genesi di cui abbiamo parlato, è più una sceneggiatura che un romanzo in senso stretto".