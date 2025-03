Il rombo e i clacson dei trattori danno l’ultimo saluto a Galaverni

Erano in molti, ieri mattina, per l’addio a Marco Galaverni, l’agricoltore di 49 anni vittima lunedì pomeriggio di un incidente fra strada della Vittoria e strada Boschi, nelle campagne di Novellara, mentre si recava all’incrocio delle ex Riserie a San Bernardino per consegnare documenti di un trattore della sua azienda agricola, che a sua volta era rimasto coinvolto in un altro incidente. Già alla partenza dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla erano numerosi gli amici e conoscenti che si sono voluti stringere attorno ai familiari in lutto: la moglie Ilaria, i figli Shara e Andrea, la madre Nilde, il padre Alberto, i fratelli Paolo e Patrizia, la suocera Vanna, nipoti, altri parenti.

Il lungo corteo di auto si è diretto a Bagnolo, raggiungendo la sede dell’azienda agricola di cui Marco era contitolare. Il carro funebre dell’agenzia Turcato ha fatto sosta per alcuni minuti davanti a trattori e mezzi rurali usati dall’azienda. Il rombo dei motori, con musica in sottofondo e il suono dei clacson dei mezzi, ha dato l’ultimo saluto a Marco, in un momento di forte commozione generale. Il corteo è poi proseguito per il cimitero di Pieve Rossa di Bagnolo Offerte alla Cardiochirurgia vascolare del Santa Maria Nuova di Reggio.

Antonio Lecci