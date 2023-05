Il Rotary si batte per le api dell’Appennino Negli istituti agrari le arnie tecnologiche

di Lara Maria Ferrari

Un service per tre obiettivi, che sono tutela dell’ambiente, biodiversità ed educazione professionale. Così il Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde intende preservare le Api in Appennino. Data l’evidenza del grave problema ambientale, che ha portato a un calo progressivo delle colonie degli impollinatori (60% di riduzione degli alveari dal 1947 al 2008 a livello internazionale e 40% di impollinatori a rischio estinzione) e che vede fra le cause principali l’espansione delle monocolture e l’uso di pesticidi che disorientano le api, il primo service scelto dal Rotary Club Terra di Matilde si è proposto di fornire agli istituti agrari arnie ‘intelligenti’. Attraverso il progetto ToBee, i giovani rotaractiani e tutti i soci si sono adoperati per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia delle api. Gli istituti agrari hanno accolto arnie, capaci di registrare la temperatura, le variazioni di peso e monitorare i voli. Interfacciandosi con l’istituto Nelson Mandela di Castelnovo, il Rotary Terra di Matilde ha elaborato con Monica Giovanelli le modalità di risposta ai bisogni di sviluppo della coltura delle api, ideando un progetto dedicato, "Api in Appennino", potenziando le tecnologie del Mandela a supporto dell’apicoltura, per garantire biodiversità e produttività dei campi e dei frutteti in Appennino. "Le api e gli altri impollinatori sono essenziali per la salute dei sistemi agricoli e ambientali – dice Cristina Carbognani (foto), presidente del Rotary Terra di Matilde -, perciò proseguiremo il service ToBee, per ampliarne la conoscenza nella comunità scolastica e in Appennino reggiano".