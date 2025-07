Il Roteglia è all’ultima spiaggia. Borzanese-Gatta, primato in palio

Stasera alle 21 inizia la volata finale del girone D del 73° Torneo della Montagna che ha scelto le quattro formazioni che si giocheranno i due pass per i quarti di finale. Nel primo turno di spareggio, missione quasi impossibile per il Roteglia che, a distanza di due settimane, ritorna a far visita al Cavola con l’obiettivo di vincere la gara odierna e quella di domenica contro la Borzanese, sperando anche in risultati favorevoli per centrare la piazza d’onore. I bianconeri punteranno soprattutto sullo spirito di rivalsa dei locali utilizzando soltanto quattro esterni, mentre i rossoblù di casa sostituiscono l’attaccante Tourè col pari ruolo Asan Mata (classe 2003, nella foto) prelevato dal Real Formigine e che ha giocatore pure in Kings League con l’Alpak Fc.

Primo posto in palio fra Borzanese e Gatta che si ritrovano a campi invertiti dopo il nulla di fatto della seconda giornata. I pedecollinari di mister Bonini hanno sfilato il primato al Cavola, vincendo lo scontro diretto di domenica, ma devono cambiare la coppia difensiva ripresentando il duo Reggiani-Maffezzoli dell’Agazzanese al posto della coppia Brunetti-Gigli, mentre in attacco si punta sulla verve del centravanti Fantastico, big della Riese in Promozione; nella truppa dei residenti ai box per infortunio capitan Stefano Ametta, mentre Spallanzani è in vacanza. Nei granata di mister Bianchi squadra confermata all’80%, ma pesa l’assenza dell’ex granata Lombardo partito per le ferie, mentre per il bomber Omoregieva si saprà in extremis; tutti disponibili i locali, eccetto l’infortunato Spigoni.

Il riepilogo. Girone D: Borzanese (10)-Gatta (7) al "Nasi" di Albinea; Cavola (9)-Roteglia (3) a Cavola.

Federico Prati