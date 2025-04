Il rugby giovanile invade Reggio. Al via il torneo ’Città del Tricolore’

Quarantotto squadre in rappresentanza di 14 club da tutta Italia, quasi 700 tra bambini e bambine, una novantina tra allenatori e accompagnatori, un centinaio di volontari. Sono questi i numeri della dodicesima edizione del torneo “Città del Tricolore” - 9° Memorial “Alberto Cigarini”, in programma questa domenica sui campi del Centro sportivo Canalina, della Reggio Calcio e dello stadio Mirabello.

L’evento, organizzato da Valorugby Emilia con i patrocini del Comune, della Provincia, della Regione, della Federazione Italiana Rugby-Comitato regionale e della Fondazione per lo sport, coinvolgerà quattro categorie: Under 12, Under 10, Under 8 e, in forma non competitiva, anche l’Under 6.

Per i piccoli rugbisti la giornata inizierà presto. Il programma prevede dalle 8,30 i gironi eliminatori, che si disputeranno sui campi di via Assalini e nell’impianto di via Matteotti. A seguire, spazio al terzo tempo, con il pranzo allo stadio Mirabello dalle 12,30 alle 14, curato dai volontari dell’Associazione Alpini di Reggio Emilia e Viano. I giovani atleti pranzeranno nelle palestre riqualificate del Mirabello, mentre per genitori e pubblico saranno disponibili l’area hospitality dello stadio e la Club House in Canalina.

Il torneo riprenderà poi alle 14 con le fasi finali delle varie categorie, seguite dalla sfilata conclusiva degli atleti e dalle premiazioni.

"Questo è uno dei tornei più importanti per i giovani rugbisti in Italia – ha dichiarato l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli durante la conferenza stampa di presentazione –. È un’occasione per celebrare i valori di questo sport e un’opportunità per la nostra città. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato l’evento: sarà una grande giornata di sport e festa, aperta a tutti i reggiani".

Antonella Gualandri, vicepresidente della Federugby, ha invece sottolineato l’importanza della diffusione del rugby: "Speriamo nell’aiuto dei media per far conoscere questo sport. Il rugby promuove una competitività sana, mai estrema, ed è una forte agenzia educativa. Nelle nostre competizioni includiamo tutti i ragazzi, senza selezioni fino ai 16 anni: è nel dna di questo sport essere ambasciatori di valori positivi".

Dello stesso parere anche Samuele Rondanini, membro del consiglio di amministrazione di Conad Centro-Nord, sponsor dell’evento. Rondanini ha evidenziato la vicinanza tra il mondo del rugby e la filosofia della sua azienda: "Condividiamo valori fondamentali come inclusione, rispetto delle regole e crescita personale. Promuovere uno stile di vita sano passa dall’educazione, dall’alimentazione e dallo stare bene insieme. Abbiamo in comune la promozione del benessere".

Infine, Facundo Panceyra Garrido, direttore tecnico di Valorugby e uno dei principali organizzatori del torneo, ha ribadito l’importanza delle virtù veicolate dall’evento e dalla sua squadra: "La nostra società si fonda su rispetto, disciplina, unità, determinazione e coraggio, ma anche sostegno e amicizia, elementi che trovano espressione nel terzo tempo e sono fondamentali nella costruzione dei legami". E ancora, in merito alla collaborazione con le scuole: "Presentiamo il rugby in tutti gli istituti della provincia per diffondere questi principi e organizziamo open day e camp estivi, con un approccio inclusivo che tiene conto dei bisogni di ciascuno".

Da sempre il club presieduto dall’imprenditore Enrico Grassi investe risorse nel futuro, e il summer camp ne è un esempio. Quello di quest’anno sarà attivo dal 9 giugno fino al 12 settembre per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e darà la possibilità non solo di giocare a rugby, ma anche di frequentare atelier e laboratori con attività di psicomotricità e giochi propedeutici.

Elia Biavardi