Il ruggito delle Cagne Pelose. Il rock chiama con ‘Col Senter’

Il maltempo, che con un po’ di nuvole e pioggia ha interessato alcuni momenti del tardo pomeriggio, non ha fermato il successo del venticinquesimo raduno de Le Cagne Pelose, la band rock dialettale reggiana che ha riunito fans, ammiratori e amici al parco Villa Resti Ferrari in centro a Rolo, il paese dove il gruppo è nato. Un evento rock che ha visto ospiti sul palco anche gli allievi della scuola di musica locale, il cantautore Stecomestai, i Sacrifais, Dr. Viossy, fino al live de Le Cagne Pelose, a proporre il loro nuovo brano, ‘Col senter’, abbinato a un video.

Grazie a una folta squadra di volontari è stato operativo il servizio street food e bar, per un evento organizzato in stretta collaborazione con la parrocchia locale. E giovedì sera Le Cagne Pelose saranno protagoniste al Novecento di Cavriago con Antonio Guidetti in ‘Risate in rock. La forza del dialetto’.